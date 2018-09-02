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صور.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمستشفى أبو قير العام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:57 م
صور.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمستشفى أبو قير العام جولة محافظ الإسكندرية لمستشفى أبو قير
الإسكندرية جاكلين منير
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 أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم جولة مفاجئة بمستشفى أبو قير العام بحى المنتزه ثان، للتأكد من كفاءة عمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبى بالمستشفى.

 

يأتى ذلك عقب مشاركته فى ملتقى الشباب السنوى بالمدينة الشبابية بأبو قير، وفى إطار حرصه على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية، بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء عادل سلامة رئيس حى منتزه ثان.

 

كما قام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضى، وقسم التحاليل ووحدة الغسيل الكلوى، واستمع المحافظ إلى طلبات أهالى المرضى ، وكلف المحافظ  رئيس الحى برفع كفاءة الطرق والأسفلت داخل المستشفى وكذا توفير الإنارة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المستشفى.

 

ووجه المحافظ، جميع العاملين بالمستشفى باحتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدا على ضرورة أن يشعر المواطن السكندرى وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات المقدم لهم على كافة النواحى المعنوية والمادية. 

 

واستفسر من أهالى المرضى على حسن معامله طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدا بأن من بين أهم أولياته هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

 

مستشفى ابو قير (1)
 
 
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مستشفى ابو قير (4)

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