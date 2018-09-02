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شاهد.. تراجع السياحة فى قطر يفضح عناد تنظيم الحمدين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:11 م
شاهد.. تراجع السياحة فى قطر يفضح عناد تنظيم الحمدين تميم بن حمد امير قطر
كتب أيمن رمضان
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يصر تنظيم الحمدين على تدمير الدولة القطرية وخنق مواردها الاقتصادية وإيقاف عجلة النمو بسياسته المتهورة وغير المحسوبة تجاه المحيط العربى، ففضلاً عن التراجع الاقتصادى الكبير الذى ضرب كافة قطاعات الدولة، يعد قطاع السياحة الخاسر الأبرز، خاصة بعدما أصدرت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء تسجيل تراجع معدلات الزيارة لقطر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 35%.

 

وبحسب التقرير الذى بثتة فضائية "مباشر قطر"، فإن سياسة تنظيم الحمدين القائمة على العناد والمصلحة الشخصية له ولرجال نظامه الذين لا يعنيهم الوطن يدفع ثمنها الشعب القطرى فضلاً عن أنها تنذر بانتكاسة كبرى للاقتصاد القطرى.


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