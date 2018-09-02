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سقوط عاطلين بحوزتهما بانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:12 م
سقوط عاطلين بحوزتهما بانجو وهيروين فى الإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق وقسم ثالث الاسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما  كمية من  نبات البانجو المخدر وكمية من مخدرالهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط بقيام الرائد احمد شاهين رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بضبط المتهم "ناجى.م.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة المركز بحوزته 12 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
 كما تمكن الرائد محمد جمال رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه من القبض على المتهم "احمد.ش.أ" 29 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه".
 
بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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