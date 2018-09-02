"زراعة" القليوبية تحرر 4 محاضر اتجار بدون ترخيص بمبيدات ومخصبات زراعية محظورة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد فارس الصادق وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن قطاع الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية شن حملة بالإشتراك مع لجنة من مكتب المتابعة لوزير الزراعة، على محلات الإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحى مراكز طوخ وشبين القناطر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر.

وأضاف "الصادق" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المحاضر الأربعة تنوعت ما بين اتجار بدون ترخيص واتجار فى مبيدات ومخصبات زراعية محظورة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحويل المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعية بالقليوبية، أن المديرية تبذل جهودا كبيرة في مواجهة الأسمدة والمخصبات المحظورة والتى بدورها تسبب العديد من الأمراض للمواطنين الذين يتناولون المنتجات النهائية لها، ومن ثم سيتم توقيع اكبر الغرامات على المستخدمين لها.