رى الشرقية يعقد ندوة للمزارعين عن ترشيد المياه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى بالشرقية، أن مديرية الرى عقدت ندوة عن ترشيد المياه بإدارة رى شرق الشرقية بمنطقة "عرب درويش" بحضور كل من المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام رى شرق الشرقية، والمهندس عبدالحكيم عامر مدير عام صرف شمال الشرقية،

والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائى بشرق الدلتا، والمهندسة ابتهاج محمد رئيس فريق التوجيه المائى بهندستى رى شرق وغرب فاقوس، والمهندس محمد سليمان مدير هندسة رى غرب فاقوس، والنائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، والمحاسب محمد شرويدة وكيل وزارة المالية بالشرقية، والدكتور ثروت ضيف عمدة قرية عرب درويش وجمع غفير من المنتفعين والمهندسين والعاملين بالرى والصرف والتوجيه المائى .

وأضاف مهدى للـ "اليوم السابع" أن هدف الاجتماع هو نشر إستراتيجية الوزارة التى أطلقها الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، حيث تم تعريف المنتفعين بتلك الاستراتيجية، والتى تشمل الترشيد والتطوير والتنمية والتهيئة.

