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الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:31 م
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رئيس وزراء الصين يبحث مع الرئيس السودانى سبل تعزيز العلاقات والتعاون

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:01 م
رئيس وزراء الصين يبحث مع الرئيس السودانى سبل تعزيز العلاقات والتعاون الرئيس السودانى عمر البشير
بكين (أ ش أ)
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التقى رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) "لى كه تشيانج" اليوم الأحد، مع الرئيس السودانى "عمر البشير"، لبحث سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون بين الجانبين.

وقال "لى كه تشيانج" –خلال اللقاء- إن الصين عازمة على العمل مع السودان للاستفادة من الإمكانات، واستكشاف أفكار جديدة، وتعزيز التعاون فى تنمية "الحزام والطريق" وتوسيع نطاق التعاون البراجماتى فى مجالات، مثل: التجارة والاستثمار والزراعة من أجل تقديم إسهامات جديدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين.

من جهته، أشاد الرئيس السودانى عمر البشير بالمساعدة التى قدمتها الصين لحماية استقرار السودان وتنميته، مشيرا إلى أن التعاون البراجماتى فى البلدين فى مختلف المجالات مثمر ويتمتع بآفاق واسعة.

 


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