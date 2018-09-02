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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:49 م
خالد صلاح
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رئيس الصين يبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون مع نظيره السودانى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:09 م
رئيس الصين يبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون مع نظيره السودانى الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
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بحث الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم الأحد، مع نظيره السودانى عمر البشير سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جمعهما فى العاصمة (بكين) قبل انطلاق قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين أفريقيا المقررة يومى 3 و4 سبتمبر الجارى.

وأكد شى جين بينج استعداد بلاده للعمل مع السودان للإسهام بشكل فعال فى جهود إحلال السلام والاستقرار فى جنوب السودان، مشيدا بمشاركة الرئيس السودانى عمر البشير النشطة فى الدفع نحو التوقيع على اتفاق سلام شامل بين جميع الأطراف فى جنوب السودان.

وقال شى جين بينج أن السودان دولة مؤثرة فى أفريقيا والعالم العربى، وإن الصين تؤيد جهود السودان فى حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وتعارض التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية للسودان.

وأضاف أن التعاون العملى بين الصين والسودان لعب دورا مهما فى تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين، ويقف كمثال جيد للتعاون بين الجنوب والجنوب.

ورحب الرئيس الصينى بمشاركة السودان فى بناء "الحزام والطرق"، داعيا إلى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة بين البلدين، وإيجاد طريقة جديدة للتعاون الزراعى تغطى السلسلة الصناعية بأكملها.

من جانبه، أعرب الرئيس السودانى "عمر البشير" عن امتنانه لدعم الصين الثابت لمسار السلام والتنمية فى أفريقيا، مشيرا إلى دعم بلاده لمبادرة "الحزام والطريق"، واقتراح بناء مجتمع صيني-أفريقى أقوى مع مستقبل مشترك.

كما أعرب الرئيس السودانى عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائى العملى بين البلدين وتنسيقهما فى الشؤون الدولية والإقليمية.

وشهد الرئيسان- عقب الاجتماع- توقيع اتفاقيات حول التعاون الثنائى.

 


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