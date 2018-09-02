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رئيس السكة الحديد يتفقد محطة القاهرة ويحيل بعض المسئولين للتحقيق

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:37 ص
رئيس السكة الحديد يتفقد محطة القاهرة ويحيل بعض المسئولين للتحقيق المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة أثناء جولته
كتب رضا حبيشى
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تفقد صباح اليوم الأحد، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة لمتابعة انتظام العاملين وانتظام حركة مسير القطارات وتفقد خلال الجولة أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتجهة إلى الوجه البحرى والوجه القبلى.
 
وقرر رئيس الهيئة وفق بيان صحفى أثناء تفقده المحطة تحويل المتسبب فى تاخير قطار ٩٨٠ لمده ٢٠ دقيقة  للتحقيق ومجازاه  بعض المسئولين بقطاع الصيانة بمنطقة القاهرة كما شدد على اعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات .
 
كما اكد رئيس الهيئة ان الغرض من هذا المرور والتفتيش المفاجئ اعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وامان حركة مسير القطارات. 
 

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السكة الحديد

حركة القطارات

محطة مصر




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