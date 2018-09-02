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رئيس الجامعة ومحافظ بنى سويف الأسبق يهنئان المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بتوليه المنصب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:19 م
رئيس الجامعة ومحافظ بنى سويف الأسبق يهنئان المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بتوليه المنصب جانب من اللقاء
بنى سويف - هانى فتحى
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استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف" بمكتبه" بعض المهنئين له بتوليه مسؤولية المحافظة، حيث كان فى مقدمتهم  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والأستاذ الدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، وذلك فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام،واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد

وقدم رئيس جامعة بنى سويف التهنئة للمحافظ بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لبنى سويف فى حركة المحافظين الأخيرة، متمنيًا له التوفيق والعمل مهمته الجديدة  فى خدمة الوطن والمواطنين،

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف على أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة فى خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة فى تنمية المحافظة،منوها عن اعتزازه بدور الجامعة فى تخريج الكوادر العلمية، وأهمية الإستعانة بأبحاثها ومؤتمراتها فى كافة المجالات بإعتبارها إحدى بيوت الخبرة التى تشارك فى النهوض بالمجتمع المحلى، معربا عن ثقته أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون فى تحقيق التنمية ومن أجل المواطن السويفي، لاسيما وأن المحافظة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى ستكون الجامعة شريكا وداعما قوياً فى تنفيذها .

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