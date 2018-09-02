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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:56 م
خالد صلاح
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حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن هجوم مقديشو

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:11 م
حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن هجوم مقديشو حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشو (أ ش أ)
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أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن الهجوم الانتحارى الذى استهدف مكتبا حكوميا فى العاصمة الصومالية (مقديشو) وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد، عن الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب قوله "نحن وراء الهجوم الانتحارى، وقد استهدفنا مقر المديرية حيث كان يعقد اجتماعا، وقتلنا 10 أشخاص حتى الآن، وسنكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا".

وكان الهجوم الانتحارى قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 14 شخصا بينهم 6 أطفال، كما تسبب فى تدمير مبنى مدرسة مقابلة لموقع الانفجار وانهيار سقف مسجد مجاور وإلحاق أضرار بعدد من المبانى المتاخمة.

 


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