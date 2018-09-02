حرحور يرحب بمحافظ شمال سيناء الجديد في يوم العمل الأول

محمد حسين

رحب اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق بوجود اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الجديد ببدء مهام عمله في الديوان العام واعتبر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور أن وجود اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في هذا التوقيت مهم للغاية وسيعود ذلك بالخير على الجميع ووصفه بالأمانة والإنضباط ويفضل انضباط فريق العمل المصاحب لتحقيق المنظومة الإدارية الناجحة.

وأكد اللواء حرحور أن نائب المحافظ هو اللواء هشام الخولي من القيادات الناجحة وتولى مناصب في القوات المسلحة ومنها في سيناء الفترة الماضية جاء ذلك خلال ترحيب محافظ شمال سيناء السابق بالمحافظ الجديد ونائبة بحضور المجلس التنفيذى للمحافظة ورؤساء المدن وقطاعات الخدمات.