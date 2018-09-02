حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويجه أموالا مزورة بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة الخصوص، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطة أثناء ترويج أوراق مالية مزورة بدائرة القسم.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطه الخصوص، يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو "خضر. ع" 35 سنه، صاحب كشك بالإمساك بشخص بحوزته عملات ورقية مقلدة.

بالانتقال تبين قيام المبلغ بالإمساك بأحد الأشخاص بمساعدة الأهالى حال طلبه منه شراء بعض العصائر، وأعطاه ورقة مالية فئة مائتى جنيه مصرى اشتبه فى أنها مقلدة، وعثر معه على مبالغ مالية أخرى.

بالفحص تبين أنه يدعى "محمد. س" 20 سنه، عامل وبحوزته مبلغ مالى 800 جنيه الورقة فئة المائتى جنيه يشتبه فى كونها مقلدة ومبلغ مالى 1237 جنيه غير مزورة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11276 لسنة 2018م جنح قسم الخصوص.. وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.