جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة اللاسلكى

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة اللاسلكى والهواتف المحمولة والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وجاءت المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه ماهر عبد الغنى رئيس الوردية، ورجب بحيرى مأمور الجمرك، فى الراكب المصرى "م. ر. م"، قادم من الشارقة، حيث بدت على الراكب علامات القلق والارتباك، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إسلام قبارى رئيس قسم الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.

وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة تضم كل من رجب بحيرى، وشبل سعيد، وصلاح محمود، وجورج شاكر، ودينا إبراهيم مأمورى الحركة، تحت إشراف ماهر عبد الغنى رئيس الوردية، ومحمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب، وجهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب وكذا تفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 14 من جهاز لاسلكى بدون شاشة و4 أجهزة لاسلكى مزودة بشاشة كاملة و5 هواتف آيفون و2 هاتف ماركة سامسونج، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 114 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين على رحلة خطوط طيران العربية المغادرة إلى الكويت اشتبه كل من شبل السعيد مأمور وصلاح الدين مصطفى مأمور أمن جمركى فى الراكب الكويتى ف. س. م، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى تلاحظ وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه وقامت نفس اللجنة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 32 ألف كبسولة "ليركا" مفرغة من أشرطتها وموضوعة صب داخل شيكارة بحقيبته حيث يستخدم كمسكن عام لآلآم العظام والفقرات ومرض الصرع ويدخل ضمن أدوية الجدول بدولة الكويت،

وبلغت التعويضات المستحقة 576 ألف جنيه.

وقرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانئ الجوية تحرير محضرى ضبط رقمى 48 و49 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.