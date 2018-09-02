جامعة القاهرة ومجلس الوحدة العربية يوقعان اتفاقية لدعم الاقتصاد الرقمى

وائل ربيعى

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الأحد 2 سبتمبر2018 ، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، اتفاقية تعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية في إطار " رؤية استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في الدول العربية".

حضر توقيع الاتفاقية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتورة هبه صالح ممثل وزير الاتصالات، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وعدد من الأساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتتضمن الاتفاقية، تحسين مستوي المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، وتوعية وتوجيه المستثمرين لاعتماد المرافق والبنية التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي بشكل آمن وموثوق، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية الشبيهة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاقتصاد الرقمي من الموضوعات بالغة الأهمية، مضيفاً أن مصر بدأت تتحول بشكل سريع وقوي نحو الدخول في الميكنة والتحول الإلكتروني والاقتصاد الرقمي، قائلاً : " أن القيادة السياسية تتابع بنفسها هذا الأمر وتهتم به "، مشيرا إلي أن الحكومة الالكترونية، ليس مجرد مواكبة العصر، وانما تقلل مشاكل كثيرة، من أبرزها مشاكل الفساد وتحقيق الشفافية، موضحاً أن اقتصاديات الدول المتقدمة استطاعت ان تسير في اطار النمو الاقتصادي معتمدة علي عدة أركان من بينها التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وتابع الخشت، أن الاقتصاد الرقمي يزيد من فرص التجارة العالمية ويسهل الوصول للأسواق العالمية والقطاعات السوقية واتخاذ القرار، قائلاً: "نحن نحتاج الكثير لكي نحقق تقدم في هذا الإطار، من أهمها الموارد البشرية لأننا نحتاج لها بشكل قوي من أجل الدخول في هذا المجال وتحقيق إنجازات حقيقية" .

وقال رئيس جامعة القاهرة، أنه انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي والذي يعد من بين أهم محاور تطوير جامعة القاهرة والتي تعمل عليها للتحول لجامعة ذكية، مشيراً إلي أن هناك جهود تبذل في هذا المجال منذ فترة وحققت خلالها الجامعة تحقق إنجازات كبيرة في هذا الإطار، مؤكداً أن التحول نحو الدفع الإلكتروني نفذته الجامعة بطريقة ناجحة، سواء في الكليات أو المدن الجامعية .

ولفت الخشت، إلي أن تحقيق الاقتصاد الرقمي الناجح يعتمد علي توافر ثقافة مجتمعية تساعد على تحقيقه، مشيراً إلي أهمية نشر هذه الثقافة بين المواطنين حتي يستطيع المواطن التمييز بين الشركات الحقيقية والشركات الوهمية، ومؤكداً علي ضرورة أن تكون الجهات المسؤولة عن تأمين الإنترنت ومكافحة التزوير والنصب تعمل بشكل قوي لحماية المواطنين وتحمي الاقتصاد الرقمي لكي يتم صناعة الثقة لدي المواطنين في الاقتصاد الرقمي.

وأشار الخشت، إلى أنه منذ العام الماضي، حدث أكثر من 129 مشروع تعاون بحثي بين مراكز الجامعة وكلياتها وبين المشروعات الاقتصادية والتنموية والمؤسسات الخارجية، مؤكداً أن جامعة القاهرة تحرص علي التعاون مع القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة كما انها حريصة علي أن تتحول إلي جامعة من الجيل الثالث تندمج اندماجاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني.