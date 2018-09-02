تقرير برلمانى يرصد نشاط رئيس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

كتبت نورا فخرى

رصد التقرير البرلمانى الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، حول نشاط د. على عبد العال، رئيس المجلس، علي المستوي الداخلي، عدد من المحطات الهامة سواء فيما يتعلق باللقاءات التي عقدها مع روساء الدول المختلفة أو سفرائها أو رؤساء البرلمانات العربية والدولية.

واستقبل رئيس مجلس النواب بمقر المجلس، عدد من رؤساء دول عربية وأجنبية ورؤساء وزارات ووزارء ونوابهم، منهم عبد ربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن، تران داي كوانغ الرئيس الفيتنامي، مارشيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، ويوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، والسفير أحمد القطان وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية، مانابو هورى نائب وزير الخارجية الياباني، بافلو كليمكين وزير خارجية اوكرانيا.

كما شهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، استقبال ما يزيد عن 14 رئيس برلمان عربي وأجنبي ونوابهم، ومنهم : رئيس الجمعية البرلمانية لحلف النانو باولو ألى، رئيسه الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون، رئيس برلمان المجر لاسلو كوفير، رئيس مجلس المستشارين الياباني تشو إيتشي داتيه، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة العراقي الدكتور سليم الجبورى، رئيس مجلس النواب المغربي الدكتور الحبيب المالكي، انجلو فروجيا رئيس برلمان مالطا، جورجيوس فارمينوس نائب رئيس البرلمان اليوناني، سيمون بيسيل نائبة رئيس برلمان لوكسمبورج، رئيس الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو "آلاسان بالا ساكاندي"، رئيس المجلس الوطني السوداني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ارو جياسوريا رئيس برلمان سريلانكا، رئيس البرلمان البوروندى.

ويأتي هذا جنباً إلي جنب استقبال رئيس المجلس د. علي عبد العال، لسفراء الدول المختلفة لدي القاهرة ومنهم سفراء كل من السعودية والإمارات والعراق ، وكندا ورومانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الاوروبية وكازاخستان وفرنسا وكوريا الجنوبية وجورجيا، السفراء الافارقة والصحفيين الافارقة، بالاضافة إلي سفراء دول أمريكا اللاتينية، الاورجواي، صربيا، بالإضافة إلي استقبال مجموعه الصداقة البحرينية المصرية، اصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي.

وشهد دور الانعقاد الحالي نشاطاً ملموساً للدبلوماسية البرلمانية في مقدمتها تولي مجلس النواب رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأ في مايو 2017، وانتهت مايو 2018، باستضافة البرلمان أعمال الجمعية الـ14 والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، بالإضافة إلي تسلم مجلس النواب رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال استضافة فعاليات المؤتمر 27 للاتحاد يومي 4 و5 إبريل الماضي.

وتم تتويج نشاط الدبلوماسية البرلمانية للبرلمان باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي علي مستوي رؤساء البرلمانات (21 يوليو 2018) لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية لاسيما نقل السفارة الامريكية إلي القدس وأعمال القصف والقتل التي ترتكبها سلطات الأحتلال الاسرائيلي.