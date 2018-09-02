تعرف على مشروع "شاوندونج روى" للمنسوجات الموقع عقده بالصين

كتبت- هبة حسام

كشفت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن مشروع مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات، الذى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على توقيع عقده اليوم الأحد فى العاصمة الصينية بكين خلال تواجده فى زيارة رسمية بالصين، تصل تكلفته 6.2 مليار دولار، وسيتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة.

وأوضحت الهيئة فى بيان رسمى لها، انه أكبر مصنع للمنسوجات، وهو الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط، حيث يقام المصنع على مساحة 1,2 مليون متر مربع، لافتة إلى أن المشروع سيقام على مرحلتين، المرحلة الأولى باستثمارات 2.5 مليار دولار، وبها سيتم تشغيل 15 ألف عامل، أما المرحلة الثانية فسيتم تشغيل 30 ألف عامل بها.