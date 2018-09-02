تعرف على شروط ومساحات الطرح الأول للـ1.5 مليون فدان بحق الانتفاع

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع " عدد من الإجراءات والشروط المتبعة التى أعلنت عنها شركة الريف المصرى الجديد للحصول على قطعة أرض فى مشروع الـ مليون فدان بحق الانتفاع بغرب غرب المنيا والمغرة، والمقررة فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى المشروع غدا الاثنين.

غرب غرب المنيا

-طرح 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

-1000 جنيه للفدان مقابل حق الانتفاع وبزيادة 10% كل 3 سنوات.

-أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان.

- مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة.

-تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.

-الطرح لصغار المزراعين والشباب بدون قرعة وبأسبقية التقدم.

-تخصيص الأرض ممن أنهوا إجراءات تأسيس شركاتهم وقاموا بسداد نسبة الـ5% من قيمة الأرض عند التعاقد.

-عدد القطع المطروحة بمنطقة غرب المنيا 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون آبار.

- 48 ألف جنيه للفدان بالأراضى التى تحوى آبارا و39 ألفا للأراضى بدون آبار.

- دفعة التعاقد المقررة هى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5% ..

- فترة السماح من الأقساط ستصل لسنتين للأراضى المتواجد بها آبار و3 سنوات للأراضى بدون آبار.

- مدة سداد الأقساط 6 سنوات.

- تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة فى التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فرداً، وبرأسمال مدفوع 25% من قيمة الأرض.

- تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال.

- عقب تأسيس الشركة، على الراغبين فى التعاقد التقدم بمستندات شركة الإدارة لتسلم أمر الدفع 5% كدفعة تعاقد، واختيار قطعة الأرض المراد تخصيصها، على أن يكون التخصيص بأولوية سداد دفعة التعاقد.

طرح أراض المغرة

- 119 قطعة رض مطروحة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون آبار.

-أسعار 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأراضى بدون آبار.

-إجراءات التعاقد والتخصيص من خلال سداد دفعة التعاقد المقررة وهى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5%.

- فترة سماح من الأقساط تصل إلى سنتين للأراضى المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات.

-الطرح الجديد لجذب الجادين دون غيرهم ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة فى استبعاد العناصر غير الجادة من مجموعاتها.

-طرح كراسات شروط وأحكام جديدة لهذا الطرح، دون قصر الطرح على المجموعات التى سبق أن فازت فى القرعات السابقة أو التى قامت بشراء كراسات الطرح الأول.

-فى حال ثبوت عدم جدية أحد أو بعض أفراد المجموعات المتقدمة من قبل، يمكن لرئيس المجموعة إعادة الكراسة القديمة لبنك التعمير والإسكان واسترداد قيمتها المقررة.

-تكوين مجموعة جديدة من الجادين فقط والتقدم لطلب تخصيص أرض لهم فى هذا الطرح الجديد بعد شراء كراسة هذا الطرح.