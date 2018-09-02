تعرف على خطوات وزارة الصحة مع شركات قطاع الأعمال لتوفير نواقص الأدوية

تسعى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الصيدلة إلى توفير الأدوية خاصة الأصناف الحيوية منها بالسوق المحلى حفاظا على صحة المرضى .
"اليوم السابع" تستعرض فى تحليل معلوماتى الإجراءات التحفيزية التى أطلقتها وزارة الصحة لتوفير الأدوية بالسوق المحلى .
1- حل المشكلات والتغلب على أهم التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية
2- التعاون مع وزارة قطاع الأعمال، والوزارت المعنية، لحماية الصناعة الوطنية بشكل مؤسسى.
3- وضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية واستمرار الإنتاج.
4- تحسين خطوط الإنتاج الخاصة بالشركات
5- انهاء مديونيات الشركات لدى وزارة الصحة ومنع تراكمها.
6- الالتزام بسياسة الشراء الموحد للحصول على أفضل الأسعار
7- وضع سياسات تسجيلية سريعة تتيح لها سرعة توفير وإنتاج الأدوية.
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