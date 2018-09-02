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تعرف على خطوات وزارة الصحة مع شركات قطاع الأعمال لتوفير نواقص الأدوية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:30 ص
تعرف على خطوات وزارة الصحة مع شركات قطاع الأعمال لتوفير نواقص الأدوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تسعى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الصيدلة إلى توفير الأدوية خاصة الأصناف الحيوية منها بالسوق المحلى حفاظا على صحة المرضى .

"اليوم السابع" تستعرض فى تحليل معلوماتى الإجراءات التحفيزية التى أطلقتها وزارة الصحة لتوفير الأدوية بالسوق المحلى .
 
1- حل المشكلات والتغلب على أهم التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية
2- التعاون مع وزارة قطاع الأعمال، والوزارت المعنية، لحماية الصناعة الوطنية بشكل مؤسسى.
3- وضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية واستمرار الإنتاج.
4- تحسين خطوط الإنتاج الخاصة بالشركات 
5- انهاء مديونيات الشركات لدى وزارة الصحة ومنع تراكمها.
6- الالتزام بسياسة الشراء الموحد للحصول على أفضل الأسعار
7- وضع سياسات تسجيلية سريعة تتيح لها سرعة توفير وإنتاج الأدوية.
 

 


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الصحة

الادوية

شركات قطاع الأعمال




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