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تعرف على استعدادات بئر العبد بشمال سيناء للعام الدراسى الجديد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:21 م
تعرف على استعدادات بئر العبد بشمال سيناء للعام الدراسى الجديد مدارس - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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استعرضت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء، ما تم إنجازه من المدارس خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وذلك قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد.

وجاء فى بيان الإدارة التعليمية 

أولا : المدارس

1- مدرسة الدراويش للتعليم الأساسى الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية الدراويش بئر العبد .

2- مدرسة الشهيد العقيد رضا رمزى للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (2) المكان إغزيوان التابعة لقرية السادات بئر العبد.

3- مدرسة الحازمة للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (1) المكان تجمع الحازمة التابع لقرية السادات بئر العبد.

4- مدرسة الشهيد حازم إبراهيم عبد القادر للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق ( 1 ) المكان جعل التابعة لقرية السادات بئر العبد

5- مدرسة الشهيد أحمد عبد النبى بيومى الابتدائية . الجهة المنفذة القوات المسلحة . عدد الطوابق ( 1 ) المكان الرجاوين التابعة لقرية السادات بئر العبد .

6- مدرسة الشهيد مدحت طلعت الثانوية، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان قرية الخربة بئر العبد. 

7- مدرسة بئر العبد الإعدادية بنين، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5 ) المكان مدينة بئر العبد وسط البلد بجوار قسم الشرطة .

8- مدرسة بالوظة الثانوية، الجهة المنفذة شركة الحاويات هيئة قناة السويس، عدد الطوابق ( 5 ) المكان قرية بالوظة بئر العبد 

 

ثانيا: الأجنحة 

1- جناح الشهيد أحمد عبد النبى بيومى بمدرسة آل جرير الإبتدائية، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان قرية الروضة بئر العبد. 

2- جناح الشهيد أحمد صابر المنسى بمدرسة الروضة الإعدادية الجهة المنفذة، القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان، قرية الروضة بئر العبد .

3- جناح بمدرسة مصفق الإعدادية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية مصفق بئر العبد .

4- جناح بمدرسة النجاح الإعدادية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (3) المكان قرية النجاح بئر العبد 

5- جناح بمدرسة الخربة الإبتدائية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية الخربة بئر العبد .

6- جناح بمدرسة سالم شتيوى الإعدادية: الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق ( 5 ) المكان: قرية قاطية بئر العبد. 

ثالثا: مدارس وأجنحة تحت الإنشاء 

1- مدرسة رابعة الصناعية . قرية رابعة بئر العبد

2- جناح بمدرسة متعب هجرس الابتدائية . قرية رابعة بئر العبد

3- جناح بمدرسة الكرامة الإعدادية . قرية الكرامة بئر العبد

4-  جناح بمدرسة الشوحط للتعليم الأساسى، قرية الشوحط بئر العبد

 


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