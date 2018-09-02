تعرف على استعدادات بئر العبد بشمال سيناء للعام الدراسى الجديد

شمال سيناء - محمد حسين

استعرضت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء، ما تم إنجازه من المدارس خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وذلك قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد.

وجاء فى بيان الإدارة التعليمية

أولا : المدارس

1- مدرسة الدراويش للتعليم الأساسى الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية الدراويش بئر العبد .

2- مدرسة الشهيد العقيد رضا رمزى للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (2) المكان إغزيوان التابعة لقرية السادات بئر العبد.

3- مدرسة الحازمة للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (1) المكان تجمع الحازمة التابع لقرية السادات بئر العبد.

4- مدرسة الشهيد حازم إبراهيم عبد القادر للتعليم الأساسى، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق ( 1 ) المكان جعل التابعة لقرية السادات بئر العبد

5- مدرسة الشهيد أحمد عبد النبى بيومى الابتدائية . الجهة المنفذة القوات المسلحة . عدد الطوابق ( 1 ) المكان الرجاوين التابعة لقرية السادات بئر العبد .

6- مدرسة الشهيد مدحت طلعت الثانوية، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان قرية الخربة بئر العبد.

7- مدرسة بئر العبد الإعدادية بنين، الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5 ) المكان مدينة بئر العبد وسط البلد بجوار قسم الشرطة .

8- مدرسة بالوظة الثانوية، الجهة المنفذة شركة الحاويات هيئة قناة السويس، عدد الطوابق ( 5 ) المكان قرية بالوظة بئر العبد

ثانيا: الأجنحة

1- جناح الشهيد أحمد عبد النبى بيومى بمدرسة آل جرير الإبتدائية، الجهة المنفذة القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان قرية الروضة بئر العبد.

2- جناح الشهيد أحمد صابر المنسى بمدرسة الروضة الإعدادية الجهة المنفذة، القوات المسلحة، عدد الطوابق (1) المكان، قرية الروضة بئر العبد .

3- جناح بمدرسة مصفق الإعدادية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية مصفق بئر العبد .

4- جناح بمدرسة النجاح الإعدادية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (3) المكان قرية النجاح بئر العبد

5- جناح بمدرسة الخربة الإبتدائية، الجهة المنفذة: هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق (5) المكان قرية الخربة بئر العبد .

6- جناح بمدرسة سالم شتيوى الإعدادية: الجهة المنفذة هيئة الأبنية التعليمية، عدد الطوابق ( 5 ) المكان: قرية قاطية بئر العبد.

ثالثا: مدارس وأجنحة تحت الإنشاء

1- مدرسة رابعة الصناعية . قرية رابعة بئر العبد

2- جناح بمدرسة متعب هجرس الابتدائية . قرية رابعة بئر العبد

3- جناح بمدرسة الكرامة الإعدادية . قرية الكرامة بئر العبد

4- جناح بمدرسة الشوحط للتعليم الأساسى، قرية الشوحط بئر العبد