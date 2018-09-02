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تراجع سهم "جلوبال تيلكوم" بنسبة 6% مع بداية تعاملات جلسة الأحد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:45 ص
تراجع سهم "جلوبال تيلكوم" بنسبة 6% مع بداية تعاملات جلسة الأحد جلوبال تيلكوم
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% تراجعا خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

 

وتراجع سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، بنسبة 6.76%، ليصل إلى مستوى 4 جنيهات للسهم.

 

جاء ذلك بعد إعلان شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن عدم موافقة ثلثى مساهمى الأقلية بنسبة 66% على عرض شركة فيون لشراء أسهمها، بعد دراسة مجلس الإدارة العرض على مدار الشهرين الماضيين بالتشاور مع لجنة مشكلة من مديرين مستقلين والمستشار المالى المستقل المعتمد من هيئة الرقابة المالية، ومساهمون بالشركة.

 

غير أنها أكدت أن عرض "فيون" مازال متاحاً، ولكن لا يمكن تأكيد أنه سيظل مستمراً لأجل غير مسمى، إذ يمكن لـ"فيون" سحبه فى أى وقت بعد اليوم السبت.

 

 وأضافت جلوبال تيلكوم، فى بيان نشر أمس على موقعها بالإنجليزية، أنها مطالبة بسداد على الأقل 500 مليون دولار مستحقات ديون وفائدة خلال المتبقى من عام 2018 والعام المقبل، وذلك بعد مراجعة مجلس الإدارة توقعات التدفقات النقدية للشركة.

 

وتابعت أنه فى ضوء رد فعل مساهمين الشركة على عرض فيون، سيواصل مجلس الإدارة مراجعة الخيارات التمويلية البديلة، بالنظر إلى توقعات التدفق النقدى واستحقاقات الديون، وتشمل هذه الخيارات إمكانية زيادة رأس المال التناسبى من القائمة المساهمين.


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