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"تخليصهما من مساوئ الحياة".. هكذا برر الأب قاتل طفليه بـ"ميت سلسيل" جريمته

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:18 م
"تخليصهما من مساوئ الحياة".. هكذا برر الأب قاتل طفليه بـ"ميت سلسيل" جريمته ضحايا "ميت سلسيل"
كتب أحمد الجعفرى
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تضمن أمر إحالة "محمود نظمى" الأب المتهم بقتل طفليه بمركز "ميت سلسيل" بمحافظة الدقهلية، اعترافاته التى أدلى بها أمام النيابة العامة، والتى شملت الأسباب التى دفعته للتخلص من الطفلين، وتم الاستناد إليها فى توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد له.

 

المتهم محمود نظمى البالغ من العمر 33 عامًا اعترف أمام جهات التحقيق بقتله نجليه "محمد وريان"، مبررًا ذلك بإصابته باكتئاب حاد وتعاطيه المواد المخدرة، فضلًا عن رغبته فى تخليص الطفلين من مساوئ الحياة- على حد قوله؛ فضلاً عن تخليصهما من عاره الذى سيلحقهما بسبب سوء سلوكه، وتبديد ثروته، وأنه فكر فى تنفيذ الجريمة قبل الواقعة بـ10 أيام.

 

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.


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