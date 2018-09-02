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تحرير 1763 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:42 م
تحرير 1763 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة ومباحث المرور حملة،  تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.
 
أسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1763 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 512 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و85 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و88 مخالفة انتظار خاطئ وحجز20 سيارة و168 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو54  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 43  رخصة لمخالفة البيئة و 112 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و46 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 22 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 76 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 67مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و39 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و53 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  11سيارة متروكة و79 مخالفة إزالة فاميه وتحرير64 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و44 مخالفة مواقف عشوائية و33 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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