تجديد حبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار مخدرات بالأميرية

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس 4 أمناء شرطة جدد 15 يوما على ذمة التحقيق فى إتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات، نظير حصولهم على رشاوى مالية.

كشفت تحقيقات أحمد هاني مدير نيابة حوادث غرب القاهرة، عن هوية المتهمين وهم أمين شرطة في مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، و2 فى الإدارة العامة لرعاية الاحداث، وآخر فى مكتب الأحداث بمديرية أمن القاهرة، ليرتفع عدد المقبوض عليهم فى القضية إلى 16 أمين شرطة محبوسين، حيث اعترف المتهمين أمام النيابة باعترافات تفصيلية عن الواقعة عقب القبض عليهم.

فيما جدد قاضى محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة النزهة، فى وقت سابق، حبس 12 أمين شرطة بالاحتياط ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.

أفادت التحقيقات، بأن المتهمين أثناء عملهم بوحدة مباحث الأميرية كونوا تشكيلاً عصابيًا مستغلين عملهم وأثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.