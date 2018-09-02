video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار مخدرات بالأميرية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:21 م
تجديد حبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار مخدرات بالأميرية جرائم رشوة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس 4 أمناء شرطة جدد 15 يوما على ذمة التحقيق فى إتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات، نظير حصولهم على رشاوى مالية.

كشفت تحقيقات أحمد هاني مدير نيابة حوادث غرب القاهرة، عن هوية المتهمين وهم أمين شرطة في مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، و2 فى الإدارة العامة لرعاية الاحداث، وآخر فى مكتب الأحداث بمديرية أمن القاهرة، ليرتفع عدد المقبوض عليهم فى القضية إلى 16 أمين شرطة محبوسين، حيث اعترف المتهمين أمام النيابة باعترافات تفصيلية عن الواقعة عقب القبض عليهم.

فيما جدد قاضى محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة النزهة، فى وقت سابق، حبس  12 أمين شرطة بالاحتياط ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.

أفادت التحقيقات، بأن المتهمين أثناء عملهم بوحدة مباحث الأميرية كونوا تشكيلاً عصابيًا مستغلين عملهم وأثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل قضية رشوة مهندسى حى شرق الإسكندرية واستغلال وظيفتهم والتربح

جرائم الرشوة

الاتجار في المخدرات

وزارة الداخلية

أمناء الشرطة

الحوادث اليوم

محكمة شمال القاهرة

أخبار الحوادث




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة