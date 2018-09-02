تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لجلب مخدر الآيس للبلاد 15 يوما

كتب عامر مصطفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة تكوين مع آخرين تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.

وفى وقت سابق قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الاول، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، كما قررت التحفظ على المضبوطات وأرسلتها إلى المعمل الجنائى للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وأمكن رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: محمد.ك.ع.، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، وسمير.م.ى صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه في 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وحسين.ح.ح، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. س.، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه في قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر.

ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات، وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.

بتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.