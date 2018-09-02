video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لجلب مخدر الآيس للبلاد 15 يوما

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:48 ص
تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لجلب مخدر الآيس للبلاد 15 يوما مخدر الأيس - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 3 متهمين  15 يوما بتهمة تكوين مع آخرين تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.

وفى وقت سابق قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الاول، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، كما قررت التحفظ على المضبوطات وأرسلتها إلى المعمل الجنائى للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وأمكن رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: محمد.ك.ع.، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، وسمير.م.ى صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه في 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وحسين.ح.ح، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. س.، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه في قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر.

ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات، وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.

بتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 3 متهمين جدد كونوا وآخرين تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الآيس

أخبار الحوادث

ضبط مخدرات

اخبار مصر

النيابة العامة

مخدر الآيس

مطار القاهرة

مكافحة المخدرات

اخبار الداخلية

المعمل الجنائي




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة