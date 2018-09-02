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تجديد حبس مترجم 15 يوما بتهمة تزوير بطاقات وانتحال صفة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:46 ص
تجديد حبس مترجم 15 يوما بتهمة تزوير بطاقات وانتحال صفة متهم بالتزوير - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مترجم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير وانتحال صفة.

فيما كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، خبراء التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مترجم وبحوزته كارنيهات مزورة، وإعداد تقرير فني بها.

تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث تأمين المزارات السياحية، والمعينين بخدمة أرتكاز الأزهر، بمنطقة الجمالية، من القبض على "حامد م م" 57 سنة، مترجم، والسابق إتهامة فى 4 قضايا أخرهم "أموال عامة"  والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد" بإجمالى حبس سنتين و3 أشهر.

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة مستشار، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "عماد الخنصر" ومقيم فى محافظة الشرقية مقابل مبلغ 1000 جنية، واعترف باستخدامه المضبوطات فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف مختلفة مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.

وأثناء مناقشته عرض مبلغ مالى 1500 على الضابط كرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 

 

 


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