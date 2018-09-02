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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. وتراجع رأس المال 5.8 مليار جنيه

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:05 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. وتراجع رأس المال 5.8 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 875.929 مليار جنيه.
 
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.8 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.38% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.09%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.44%.
 
   
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 18.6 مليون جنيه، 77.5 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 772 ألف جنيه، 25.2 مليون جنيه على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 15852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2581 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 15510 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
  
وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.
 

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