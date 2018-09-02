"اليوم السابع" تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب

تكشف جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الإثنين، مفاجآت جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب، حيث أدلى المتهمون بقتل الشاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية اعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة.

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- مفاجآت جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب بسام أسامة

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