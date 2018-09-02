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"اليوم السابع" تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:46 م
"اليوم السابع" تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب اليوم السابع
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تكشف جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الإثنين، مفاجآت جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب، حيث أدلى المتهمون بقتل الشاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية اعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة.
 
واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

- مفاجآت جديدة فى قضية مقتل طالب الرحاب بسام أسامة

 
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اليوم السابع
 
 
 

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