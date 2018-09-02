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المعمل الجنائى يفحص الأدلة فى واقعة حرق مسجل خطر لشقة سكنية ببولاق

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 ص
المعمل الجنائى يفحص الأدلة فى واقعة حرق مسجل خطر لشقة سكنية ببولاق حريق شقة،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الشقة السكنية المتهم بحرقها مسجل خطر، بمنطقة بولاق الدكرور؛ لإعداد تقرير بشأن الحادث وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن مسجل خطر أشعل النار بشقة طباخ بمنطقة بولاق؛ لرفضه دفع إتاوة فرضها عليه المتهم.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة مما أسفر عن احتراق محتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك "محمد.م" طباخ، الذى اتهم مسجل خطر يدعى "ناصر.ن" بإشعال النار بشقته لرفضه دفع إتاوة فرضها عليه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الواقعة، وذكر أن مالك الشقة اعتدى عليه وأصابه ببطنه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وأصدرت النيابة قرار بحبسه.


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