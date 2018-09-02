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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:20 ص
خالد صلاح
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اللواء السابع الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية طرابلس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:03 ص
اللواء السابع الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية طرابلس عناصر من الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ
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سيطرت قوات اللواء السابع، المهاجمة لطرابلس على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية آخرها طريق المطار ومجموعة من المعسكرات.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه وسط المدينة.

وكان قد أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص إثر قصف عشوائى بصاروخ استهدف فندقا وسط العاصمة الليبية طرابلس التى تشهد قتالا بين ميليشيات مسلحة.

وتوصلت فصائل الصراع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الصاروخية العشوائية خرقت الاتفاق، إذ ضرب أكثر من 15 صاروخا المدينة.

 


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