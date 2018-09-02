اللواء السابع الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية طرابلس

طرابلس أ ش أ

سيطرت قوات اللواء السابع، المهاجمة لطرابلس على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية آخرها طريق المطار ومجموعة من المعسكرات.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه وسط المدينة.

وكان قد أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص إثر قصف عشوائى بصاروخ استهدف فندقا وسط العاصمة الليبية طرابلس التى تشهد قتالا بين ميليشيات مسلحة.

وتوصلت فصائل الصراع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الصاروخية العشوائية خرقت الاتفاق، إذ ضرب أكثر من 15 صاروخا المدينة.