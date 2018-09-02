القبض على ملثم وراء سرقة محل هواتف بتهديد زجاجة مياه نار بالتجمع

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة محل هواتف محمولة بمنطقة التجمع، عن طريق شخص ملثم وتحت تهديد زجاجة مياه نار كانت فى يده، وأستولى على 18 هاتف و10 فلاشات و3 باور بانك، وتم تحديد المتهم وضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من كلا من "عبد العزيز ر ع" 37 سنة، صاحب محل موبيلات، و"يوسف م م" 16 سنة، عامل بالمحل، بأنه أثناء تواجد الثانى بالمحل ملك الأول، فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى قناع على وجه وممسكاً بيده زجاجة ادعى أنها تحوي مادة كاوية " مياه نار " واستولي على 18 هاتف محمول ماركات مختلفة، 3 باور بانك، 10 كارت ذاكرة "فلاشه"، كرهاً عنه تحت تهديد زجاجة مياه النار وفر هارباً.

ومن خلال بتمشيط المنطقة محل الواقعة عثر علي الزجاجة المستخدمة في الواقعة، وبفحص محلات البويات والكيماويات، مصدر تحصل المتهم على الزجاجة المستخدمة فى الواقعة أمكن تحديده وتبين أنه "أنس أ ع" 18 سنة، عاطل، فتم إعداد الأكمنة، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإستخدامه قطعة ملابس "تيشيرت" لإخفاء وجهه.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله " سيئ النية " عامل بمحل موبيلات، بمدينة السلام، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.