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السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:24 ص
السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله بكين
رسالة بكين- محمد الجالى
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يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، نشاطه اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى، خلال زيارته  للعاصمة الصينية "بكين".
 
 
ويستهل الرئيس السيسى، يومه بجلسة مباحثات مع رئيس وزراء الصين "لى كيه تشيانج" فى دار ضيافة الدولة، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ومن المقرر ان يقوم الرئيس بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى فى العاصمة الصينية بكين .
 
 
كان الرئيس السيسى عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" في قاعة الشعب الكبري في بكين أمس، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، وشهدا توقيع اتفاقيات تنموية بين البلدين.

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