video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يلتقى البشير فى بكين ويشيد بالتطورات الإيجابية بعلاقات مصر والسودان

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:22 م
السيسي يلتقى البشير فى بكين ويشيد بالتطورات الإيجابية بعلاقات مصر والسودان الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس السوداني عمر البشير
بكين - محمد الجالى
إضافة تعليق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس السوداني عمر البشير (1)

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس عمر البشير مؤكداً ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس السوداني عمر البشير (2)

وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس السوداني عمر البشير (3)

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن حرصه على لقاء  الرئيس، مؤكداً ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوة ومحبة ومودة، فضلاً عن الحرص علىى العمل على تدعيم العلاقات الثنائية.

 

وأوضح السفير بسام راضي أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.

 

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمة الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها الدول العربية والإفريقية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا ويؤكدان عزمهما على التوصل لاتفاق حول سد النهضة

السيسي

السودان

عمر البشير




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة