السفير مخلص قطب يطالب الجامعة العربية بالتحرك لتشغيل المدارس الفلسطينية

كتب محمد صبحى

أكد السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يجب التوقف كثيراً عند دوافع القرار الأمريكى بالانسحاب من منظمة الأونروا، موضحا أن هذه القضية يمكن أن تدفع بمصر ومن خلال الجامعة العربية للتحرك الفورى لمعالجة التداعيات السلبية لقطاع التعليم وتشغيل المدارس الفلسطينية للأطفال من جراء هذا القرار .

وأوضح قطب فى بيان له اليوم ، أن هذا التحرك الفورى يجب ألا يقتصر فقط على ضرورة وأولوية انتظام الدراسة لهؤلاء الأطفال بل إلى تطوير العملية التعليمية وضمان جودتها باعتبارها الأساس وحائط الصد لمحاصرة التطرف واجتثاثه .

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا التحرك المصرى ومن خلال التنسيق الكامل والتعاون مع السلطة الوطنية والأردن والمنظمة الدولية يرتكز وينطلق من الدعوة لترسيخ السلام فى المنطقة .