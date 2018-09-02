السعودية تدين الهجومين الانتحاريين فى الصومال ونيجيريا

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الانتحارى بسيارة ملغومة الذى استهدف مكتبًا حكوميًا فى العاصمة الصومالية "مقديشو"، والهجوم الذى استهدف قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، تأكيده رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومتى وشعبى الصومال ونيجيريا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.