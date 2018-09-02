الرقابة على الصادرات تعلن تصدير 23952 شهادة منشأ خلال يوليو 2018

كتب إسلام سعيد

قال بيان لهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم إصدار عدد 23952 شهادة منشأ خلال شهر يوليو 2018، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتى تمنح للصادرات المصرية وكانت هذة الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا، MERCOSUR، EUR1، FORM-A، وغيرها).

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 410 شهادة واردة وعدد 77 شهادة صادرة عن نفس الفترة.