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الرئيس السيسي يشارك غدا فى أعمال منتدى "الصين - أفريقيا"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:24 م
الرئيس السيسي يشارك غدا فى أعمال منتدى "الصين - أفريقيا" الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين
بكين- محمد الجالى
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محمد-الجالى
 

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، غداً الاثنين،  فى أعمال قمة منتدى الصين - أفريقيا  "الفوكاك" بالعاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج، وتعقد القمة تحت شعار (الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين).

 

ويرافق الرئيس السيسى خلال زيارته إلى بكين وفد مصرى رفيع المستوى يضم كل من سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة،  واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية واللواء محسن عبدالنبى مدير مكتب الرئيس والسفير بسام راضى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية .

 

ويعقد المنتدى بحضور  أكثر من 20 من القادة والزعماء الأفارقة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية والأفريقية .

 

ويعد منتدى الصين- أفريقيا أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التى تعكس الاهتمام الصينى بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية.

 


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