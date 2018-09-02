الحكومة الباكستانية الجديدة تعرض 102 سيارة فى مزاد ضمن إجراءات تقشفية

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الباكستانية الجديدة اليوم الأحد، عن إقامة مزاد علنى لبيع نحو 102 سيارة تابعة لمنزل رئيس الوزراء فى 17 سبتمبر الجارى، وذلك ضمن الخطة التقشفية التى وضعها رئيس الوزراء الحالى عمران خان.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن سيارتين مصفحتين ستكونان ضمن السيارات التى ستعرض فى المزاد، مشيرة إلى أنه سيتم إتمام صفقة بيع السيارات فقط فى حال الوصول إلى المبلغ المناسب لقيمتها.

وأفادت مصادر بأن السيارات غير المدرجة فى المزاد ستستخدم فى خدمة الحكومة الباكستانية، خاصة فى استقبال الوفود والضيوف الأجانب.

يذكر أن خان قد أكد على وضعه خطة لتخفيض انفاقات الحكومة فى أول كلمة ألقاها أمام الشعب الباكستانى فور توليه منصبه.