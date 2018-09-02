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الجيش الجزائرى يضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات جنوبى البلاد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:39 م
الجيش الجزائرى يضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات جنوبى البلاد الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش الجزائرى من ضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات جنوبى البلاد، بالإضافة إلى إحباط محاولة 37 شخصا للهجرة غير الشرعية فى ولايات مختلفة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، إن مفارز (دوريات) للجيش ضبطت أمس بكل من برج باجى مختار وعين قزام (جنوب) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدسا آليا و7 كيلوجرامات من مادة تى أن تى المتفجرة وكمية من الذخيرة، فى حين كشفت ودمرت مفرزة (دورية) آخرى سبعة قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية (شمال).

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بتلمسان (غرب) تاجرى مخدرات بحوزتهما 100 كيلوجرام من المخدرات المعالج، فى حين أوقفت مفارز آخرى مهربا كان على متن شاحنة محملة ب 1040 لترا من الوقود بتندوف (جنوب غرب)، وأوقفت ستة منقبين عن الذهب بحوزتهم 3 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط ببرج باجى مختار (جنوب).

وأشار البيان إلى أنه فى عنابة (شرق) أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 11شخصا كانوا على متن قارب مطاطى، فى حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (غرب) وغرداية (وسط).

 


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