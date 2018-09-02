الجنايات تجدد حبس 4 متهمين من حركة عناصر حسم الإرهابية 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس4 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بالانضمام لـ"كتائب حسم2 " الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة، فى القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.