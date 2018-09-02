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التموين توزع 2000 تروسيكل "نصف مبرد" على السيدات لبيع السلع للمواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:43 ص
التموين توزع 2000 تروسيكل "نصف مبرد" على السيدات لبيع السلع للمواطنين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تشغيل 2000 تروسيكل للسيدات لبيع السلع الغذائية بواسطته للمواطنين.
 
وأضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور أيمن عكرش مساعد الوزير لشئون المشروعات، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية")، الذي يستضيفه المركزأنه سيتم توزيعها على المرأة المعيلة والأرامل والفتيات الراغبات في العمل عليه وغير ذلك،  بحيث تحدد الوزارة أماكن وقوفهن، ويتم تنمية هذا المشروع، موضحا أن تلك التروسيكلات ستكون نصف مبردة.
 
وأشار، إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء منافذ بيع سلع تشبه منافذ جمعيتي بمراكز الشباب،  بحيث تستطيع توفير السلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه كلما زاد العرض كلما زاد التنافس بين العارضين، وبالتالى تنخفض الأسعار ويستفيد المواطن.

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. .

 

 


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المركز القومى للبحوث

تنمية المشروعات المتوسطة

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات

وزير التعليم العالى




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