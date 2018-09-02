التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها لـ بداية العام الدراسى الجديد، الذى يبدأ رسميا فى 22 سبتمبر الجارى.

ونبهت وزارة التعليم، على المدارس والمديريات بعدم التطرق إلى أى أحاديث تخص السياسة داخل سور المدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد، والتركيز على تلاشى أى مشكلات تتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة والتقييم المستمر لأداء المعلمين ونتائج تطبيق النظام الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة توفير سبل الأمان للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد 2018، 2019، و التواصل الدائم بين أمن الإدارات والمديريات وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع بكل مديرية.

وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات التى تضمن الحرص على أمن وسلامة المنشآت التعليمية من خلال منع دخول السيارات للمدارس والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن لإزالة أى مخلفات أو عشوائيات حول المنشآت التعليمية، مؤكدة على ضرورة تواجد حراس الأمن اليليين لتأمين البنية التكنولوجية والتجهيزات التى تتم داخل مدارس الثانوى العام القائمة على توفير التابلت للطلاب.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.