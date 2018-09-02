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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:49 م
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البحث على جوجل يكشف جريمة قتل أم أمريكية لطفلتيها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:23 م
البحث على جوجل يكشف جريمة قتل أم أمريكية لطفلتيها جريمة قتل
كتبت ريم عبد الحميد
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وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لأم بقتل ابنتيها الرضيعتين خنقا من خلال كلمة بحث كتبتها الأم على "جوجل" قبل ساعة فى وفاة الطفلة الثانية.

 

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية فإن ستيفانى لافونتان، من ولاية ألاسكا، تبلغ من العمر 23 عاما متهمة بقتل طفلتها البالغة من العمر أربعة أشهر فى سبتمبر 2015، وابنة أخرى عمرها 13 شهرا فى نوفمبر 2017.. وظهرت المتهمة أمام المحكمة يوم الجمعة الماضية، حيث حدد القاضى كفالة مليونى دولار لإطلاق سراحها. وكان سبب وفاة الطفلة البالغة 13 شهرا قد تم تحديده بالاختناق، على الرغم من أن سبب وفاة الطفلة ذات الأربعة أشهر لم يتم تحديده رسميا، لكن يشتبه فى أنه الاختناق أيضا.

 

وكشفت التحقيقات أن الأم أمضت الساعة التى سبقت وفاة طفلتها البالغة 13 شهرا تبحث على الإنترنت عن طرق لخنق شخص ما، وأجرت اتصالا بالطوارئ بعد فترة قصيرة تقول إن ابنتها لا تتنفس.

 

ووفقا لوثائق الشرطة فى كلمات البحث التى استخدمتها شملت "طرق الخنق، أفضل طرق الخنق، طرق القتل دون ترك أدلة، 16 طريقة لقتل شخص ما دون الإيقاع بك، وكيف ترتكب الجريمة الكاملة".

 

وأنجبت الأم الطفلتين من أبوين مختلفين. ولم تواجه أى اتهامات عن وفاة الطفلة الأولى عام 2015.


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