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الأقصر تستعد لحركة طيران مباشر من مختلف دول العالم بالموسم الشتوى الجديد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:17 ص
الأقصر تستعد لحركة طيران مباشر من مختلف دول العالم بالموسم الشتوى الجديد ثروت عجمى مستشار غرفة وكالات وشركات السفر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح ثروت عجمى، مستشار غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى الأقصر، بأنه يجرى وضع الترتيبات النهائية لتسيير رحلات من تركيا إلى مطار الأقصر الدولى مباشرةً لتنشيط حركة السياحة الأجنبية فى الموسم السياحى الشتوى الجديد، وذلك بجلب سائحين من مختلف دول العالم.

 

وأضاف ثروت عجمى لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تسيير 4 رحلات طيران أسبوعية من إسطنبول ومدن أوروبية إلى مطار الأقصر، حيث يجري حالياً إنهاء كافة الترتيبات الخاصة، بتسيير تلك الرحلات خلال الربع الأول من العام المقبل، والبدء التسويق لها بين الشركات السياحية بمختلف دول العالم.

 

وكانت مدينة الأقصر قد شهدت فى نهاية شهر مارس من العام الماضى 2017، اجتماعا لمسئولين فى الخطوط الجوية التركية، مع محافظ الأقصر السابق الدكتور محمد بدر، وأعلن فى ختام الإجتماع عن تشغيل خمس رحلات طيران تركية أسبوعية، من مدينة اسطنبول، إلى مطار الأقصر الدولى، اعتباراً من شهر نوفمبر من العام الماضى 2017، لكن ما أعلن عنه آنذاك لم يطبق على أرض الواقع حتى اليوم.

 


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