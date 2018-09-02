video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:23 م
الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على مصر 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، فى بيان له، أن الخريف  يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحياناً ما يتخلله حالات من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية التى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيره على السواحل الشمـالية للبلاد خـاصة محافظة (الإسكندرية) وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.
 
 وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسئولين لهذه المحافظات اتخاذ  التدابير والأستعدادات اللازمه مبكرا لمجابهة هذه الظاهره بهدف تأمين وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشأت وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وأنتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.
 
 وجدير بالذكر بأن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلي رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة على الأقل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الأرصاد الجوية تتوقع بدء موسم الخريف مبكرا هذا العام

الطقس يستقبل سبتمبر بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. و"الأرصاد" ترسل إنذارا مبكرا للمحافظات استعدادا لسيول الخريف.. وطقس الغد حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة.. وارتفاع درجة واحدة الاثنين والعظمى بالعاصمة تصل 37

الارصاد

هيئه الارصاد

الخريف

المحافظات




لا تفوتك
السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة