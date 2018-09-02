الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

كتب محمود راغب

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على مصر 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد، فى بيان له، أن الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحياناً ما يتخلله حالات من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية التى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيره على السواحل الشمـالية للبلاد خـاصة محافظة (الإسكندرية) وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسئولين لهذه المحافظات اتخاذ التدابير والأستعدادات اللازمه مبكرا لمجابهة هذه الظاهره بهدف تأمين وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشأت وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وأنتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وجدير بالذكر بأن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلي رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة على الأقل.