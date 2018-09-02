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ارتفاع حصيلة هجوم سيارة ملغومة بوسط مقديشو الى 6 قتلى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:44 م
ارتفاع حصيلة هجوم سيارة ملغومة بوسط مقديشو الى 6 قتلى قتلى فى الصومال ارشيفية
رويترز
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قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص عندما استهدف هجوم انتحارى بسيارة ملغومة مكتبا حكوميا فى العاصمة مقديشو اليوم الأحد ، مما أسفر عن تدمير المبنى ومدرسة فى الجهة المقابلة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على مكتب مديرية هولوداغ الذى أطاح أيضا بسقف مسجد وألحق أضرارا بمبان قريبة.

وقال ضابط بالشرطة يدعى محمد حسين إن ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم جنود ومدنيون والمفجر الانتحارى، قتلوا وأصيب عشرات ، وكانت المدرسة مفتوحة لكن وقت وقوع الانفجار كان معظم الطلاب فى فترة راحة بعيدا عن المبنى.

وأبلغ مدير خدمة الإسعاف رويترز فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا بينهم 6 أطفال ، ورأى مراسل من رويترز فى المكان يدا بشرية وبقع دماء وسط الأنقاض بينما كان الناس يبحثون عن ناجين.

 


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