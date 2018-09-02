إصابة 13 شخصا فى تصادم قاربين بنهر بالولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

أصيب 13 شخصا وفقد شخصان آخران، اليوم الأحد، بعد اصطدام قاربين وغرق أحدهما فى نهر كولورادو بالقرب من الحدود بين ولايتى كاليفورنيا وأريزونا.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فى مقاطعة سان برناردينو إريك شيروين وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن شخصا من المصابين يعانى من جروح تهدد حياته وتم نقله إلى مركز طبى جامعى فى لاس فيغاس، فيما تم نقل ستة أشخاص آخرين إلى مستشفيات محلية حيث يعانون من إصابات أقل خطورة.

وأضاف شيروين، أن 6 آخرين عانوا من إصابات طفيفة ولم يطلب أى منهم الذهاب إلى المستشفى باستثناء واحد، مبينا أن عمق المياه فى النهر يمكن أن يصل إلى 30 قدما.

ولفت إلى أن الحادث وقع فى "موابى ريجونال بارك"، وهى منطقة استجمام مائية شهيرة على طول الحدود على بعد حوالى 467 كيلومترا شرق لوس أنجلس.