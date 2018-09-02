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أمير الكويت يزور واشنطن غدا ويجرى مباحثات مع ترامب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:02 ص
أمير الكويت يزور واشنطن غدا ويجرى مباحثات مع ترامب امير الكويت
رويترز
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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد ، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى واشنطن غدا الاثنين وسيعقد محادثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ولم يتضح بعد ما الذى سيناقشه الزعيمان لكن أمير الكويت قاد جهود الوساطة لحل خلاف نشب منذ عام ، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتوثيق صلاتها بعدوتهم الإقليمية إيران ، وتنفى قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة هى محاولة للمساس بسيادتها.

وانحاز ترامب علنا إلى صف السعودية والإمارات في بداية الأزمة ، لكنه بدأ بعد ذلك يحث على التوصل لحل لاستعادة الوحدة فى الخليج والحفاظ على جبهة موحدة في مواجهة إيران.

ونشرت رويترز تقريرا في يوليو نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب قالوا إن إدارة ترامب تمضى قدما سرا ، فى مساع لتشكيل تحالف أمنى وسياسى جديد مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن ، لأهداف من بينها التصدى للتوسع الإيرانى فى المنطقة.

وقالت مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذى أُطلق عليه مؤقتا اسم "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى" ، خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن فى 12 و13 أكتوبر ، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن الأزمة مع قطر قد تشكل عقبة كبرى أمام الأمر.

 

 


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