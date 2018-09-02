أسعار العملات اليوم الأحد 2-9-2018 .. والاستقرار يسود سوق الصرف

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 2-9-2018، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصراستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib 17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى

اليوم استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.598 جنيه للشراء و20.902 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الإسترلينى" 23.018 جنيه للشراء و23.294 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أمس الأول بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.741 جنيه للشراء، و4.767 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 58.707 جنيه للشراء، 59.104 جنيه للبيع.