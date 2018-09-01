وكيل تعليم الدقهلية يجتمع مع قيادات المديرية ويطالب بتسليم الكتب

الدقهلية شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا مع مديرى عموم المديرية ومديرى الادارات التعليمية والمتابعة والتنسيق لمناقشة ضرورة تجديد العلم الجمهورى والمحافظة ورفعها على أسطح المدارس، و متابعة إعداد المعلمين لدفاتر التحضير وتوزيع المناهج وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2018/2019.

وشدد على ضرورة استلام المخصصات الخاصة بكل إدارة تعليمية من الكتب الدراسية 2018/2019، وضرورة تسليمها لجميع الطلبة دون التقيد بدفع المصاريف، والإعلان عن مجموعات التقوية بجميع المدارس وضرورة عقد اجتماع مع مجلس الامناء والمعلمين لشرح أهمية مجموعات التقوية وكيفية الاستفادة منها لمحاربة الدروس الخصوصية، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إتاحة استخدام معامل الوسائط التعليمية اثناء تنفيذ مجموعات التقوية.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إحالة جميع المدارس التى لم تنتهى من اعمال الصيانة البسيطة قبل بداية العام الدراسى الى التحقيق، وتحديد بريد إلكترونى لكل إدارة تعليميه وربطها بالايميل الخاص بالمديرية، وتفعيل تناول المكاتبات عبر البريد الالكترونى للمديرية، ووقف جميع التدريبات من قبل الادارات التعليمية الا ما يرد بة تعليمات من الوزارة.

ودعا إلى عدم التواصل او الادلاء بغى تصريح مع وسائل الاعلام إلا بأذن من مدير المديرية، والتأكيد على معلمى التربية الزراعية والاقتصاد المنزلى بأخذ الحذر والاحتياط من استخدام منتجات منتهية الصلاحية او سيئة التخزين حرصا على سلامة ابنائنا، وضرورة متابعة نظافة المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء ونظافة الخزانات والتأكد على سلامة العارضة بالملاعب وزجاج النوافذ، وعدم السماح بإثارة اى شغب او أفتعال الشحناء او نشر اى أراء سياسية داخل المدارس.