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وفد برلمانى من دولة مالاوى يصل مطار القاهرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:14 م
وفد برلمانى من دولة مالاوى يصل مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، وفد برلمانى من دولة مالاوى برئاسة رئيس البرلمان، وذلك لبحث عدد من العلاقات الثنائية بين البرلمانيين إضافة إلى المشاركة فى برنامج تدريبى ينظمه معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الوفد وصل إلى مطار القاهرة قادما من الجزائر على متن رحلة الخطوط الجزائرية وكان فى استقباله اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان.

والجدير بالذكر أن معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، سينظم برنامجا تدريبيا لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري" خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، من المقرر أن يلقي الكلمات الافتتاحية خلال تلك الفترة كل من الدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، وعضو البرلمان الإفريقي، والنائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، وعدد من المتخصصين بالأمانة العامة بمجلس النواب.


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